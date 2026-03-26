        Hatay Haberleri

        Hatay'da ikinci kez düzenlenecek robot yarışmasına 1540 takım başvurdu

        Hatay'da Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde 2-4 Nisan'da düzenlenecek "2. Hatay Robot Yarışması"nda 1540 takım yarışacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2026 - 10:23 Güncelleme:
        Hatay'da ikinci kez düzenlenecek robot yarışmasına 1540 takım başvurdu

        Hatay'da Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde 2-4 Nisan'da düzenlenecek "2. Hatay Robot Yarışması"nda 1540 takım yarışacak.

        Vali Mustafa Masatlı, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Antakya ilçesi Karaali Mahallesi'ne inşa edilen M2 STEAM Merkezi'ni ziyaret etti.

        İncelemesinin ardından gazetecilere açıklama yapan Masatlı, merkezin, teknolojiye ilgi duyan çocukların yeteneklerini keşfedip geliştirmesine imkan sunduğunu söyledi.

        Masatlı, geçen yıl ilk kez düzenlenen Hatay Robot Yarışması'na 1566 öğrenci ve öğretmenden oluşan 552 takımın katıldığını belirterek, "Bu yıl 4 bin 67 öğrenci ve öğretmenden oluşan 1540 takım yarışacak. İnşallah 2-4 Nisan'da şehrimizde etkinliği yapacağız." dedi.

        Bu tür yarışmalar sayesinde çocuk ve gençlerin yeteneklerinin ortaya çıktığını dile getiren Masatlı, "Bizler çocuklarımızın önündeki engelleri ve sınırları kaldırıp onlara imkan tanıdığımızda mucit öğrenciler, gençler ortaya çıkıyor. Bizim de bütün gayretimiz, çabamız budur." ifadelerini kullandı.

        Masatlı, merkezde 2-4 Nisan'da gerçekleştirilecek 2. Hatay Robot Yarışması'na vatandaşları davet etti.

        Yarışmaya hazırlanan öğrencilerden Ömer Tuğra Akbayrak, merkezin açılışından bu yana katıldığı eğitimlerde robotik kodlama ve yazılım alanlarında kendisini geliştirdiğini anlattı.

        Muhammet Resul Gök de tasarladığı robotuyla birincilik hedeflediğini belirterek, "Bu robotla iyi sonuç alacağımı düşünüyorum. İleride robotuma yeni şeyler ekleyip daha da geliştirebilirim. Kendimi çok heyecanlı hissediyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Ulaştırma Bakanı'ndan Karadeniz'de gemideki patlamaya ilişkin açıklama!
        Ulaştırma Bakanı'ndan Karadeniz'de gemideki patlamaya ilişkin açıklama!
        Twitter (X) çöktü mü?
        Twitter (X) çöktü mü?
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        "Dünyanın enerji güvenlik ağı çöküyor"
        "Dünyanın enerji güvenlik ağı çöküyor"
        WSJ: ABD iki İranlı ismi hedef listesinden çıkardı
        WSJ: ABD iki İranlı ismi hedef listesinden çıkardı
        Kaldırımdaki yıldıza protesto
        Kaldırımdaki yıldıza protesto
        Altın için petrole bakın
        Altın için petrole bakın
        "Trump savaşa hızlıca son vermek istiyor"
        "Trump savaşa hızlıca son vermek istiyor"
        Uyuşturucu soruşturması! 14 kişi adliyede
        Uyuşturucu soruşturması! 14 kişi adliyede
        Milli Takım'ın konuğu Romanya!
        Milli Takım'ın konuğu Romanya!
        Kubilay Kaan aslında kimin kurbanı? Bahis parasından çıkan çakarlı katilin portresi
        Kubilay Kaan aslında kimin kurbanı? Bahis parasından çıkan çakarlı katilin portresi
        Futbolcu cinayetinde en kritik tanığın ifadesi ortaya çıktı!
        Futbolcu cinayetinde en kritik tanığın ifadesi ortaya çıktı!
        Yaşlanmanın aniden hızlandığı yaş hangisi?
        Yaşlanmanın aniden hızlandığı yaş hangisi?
        4 yaşındaki oğlunu katletti! İlçe çöplüğüne attı... "İyi halli" anne!
        4 yaşındaki oğlunu katletti! İlçe çöplüğüne attı... "İyi halli" anne!
        "Moralim bozuk, konuşmayalım"
        "Moralim bozuk, konuşmayalım"
        İyiden iyiye koptu
        İyiden iyiye koptu
        'Evlilik' sinyali
        'Evlilik' sinyali
        "15-18 yaş çocuklara indirim uygulanmamalı"
        "15-18 yaş çocuklara indirim uygulanmamalı"
        Spor yapmadan kalıcı zayıflamak mümkün mü?
        Spor yapmadan kalıcı zayıflamak mümkün mü?
        İnsansı robot sevkiyatında Çin hegemonyası
        İnsansı robot sevkiyatında Çin hegemonyası

        Benzer Haberler

        Otomobille çarpışan motosikletli havada takla attı
        Otomobille çarpışan motosikletli havada takla attı
        Yolda yürüyen kadının boynundaki kolyesini gasbeden şüpheli tutuklandı
        Yolda yürüyen kadının boynundaki kolyesini gasbeden şüpheli tutuklandı
        Kırılan bardak tartışmasında "Beni müşterilerin yanında rezil ediyorsun, be...
        Kırılan bardak tartışmasında "Beni müşterilerin yanında rezil ediyorsun, be...
        Kaldırımda yürüyen kadının boynundaki kolyeyi çalarak kaçtı
        Kaldırımda yürüyen kadının boynundaki kolyeyi çalarak kaçtı
        Depremin izlerinin silindiği kentte, 1540 takım, robot yarışmasında derece...
        Depremin izlerinin silindiği kentte, 1540 takım, robot yarışmasında derece...
        Evlerinde saksı içerisinde kenevir yetiştiren tacirlere operasyon
        Evlerinde saksı içerisinde kenevir yetiştiren tacirlere operasyon