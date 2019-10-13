Hatay'da trafik kazası: 3 yaralı

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Hatay’ın Samandağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Samandağ istikametinden gelen 31 KBR 34 plakalı araç, Kurtderes Mahallesi'nde dönüş yapan 34 GK 7879 plakalı araca çarptı. Kazada her iki araçtaki 3 kişi hafif yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla yaralılar Samandağ Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından kazaya karışan araçlar çekici ile yoldan kaldırıldı.

HATAY 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:15

GÜNEŞ 06:33

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 15:39

AKŞAM 18:11

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