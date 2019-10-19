Hatayspor - Adana Demirspor: 2-1

STAT: Antakya Atatürk
HAKEMLER: Volkan Bayarslan, Erkan Akbulut, Mehmet Emin Tuğral
HATAYSPOR: Akın (xx), Kubilay (xx) (Dk. 70 Alican x), Aabid (xx), Mirkan (xx), Selim (xx), Gökhan (xxx) (Dk. 83 Helder Barbosa x), Mesut (xx), Idır Quali (xx), Sadi (xx), Yusuf (xx), Caner (xx) (Dk. 74 Hamza xx)
ADANA DEMİRSPOR: Emrullah (xx), Adil (xx), Hamidou (xx), Tevfik (xx), Hakan (xx), Volkan (xx)(Dk. 81 Levent x), Sinan (xx), Stokes (xx), Mehmet (xx) (Dk.63 Orhan x), Berk (xx) (Dk. 73 Vedat x), Rassoul (x)
GOLLER: Dk. 60 Selim, Dk. 84 Hamza (Hatayspor) - Dk.2 Sinan (Adana Demirspor)
SARI KARTLAR: Sinan, Volkan, Kurtuluş, Emrullah (Adana Demirspor)
Spor Toto 1'inci Lig'in 8'inci haftasında Hatayspor evinde ilk yarısını 1-0 yenik kapattığı karşılaşmada, Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etti.
HATAY
19 Ekim 2019 Cumartesi
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