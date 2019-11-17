Demir çite çarpan motosikletin sürücüsü öldü

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HATAY'da kontrolden çıkıp yol kenarındaki arazinin demir çitine çarpan motosikletin sürücüsü öldü.

Kaza, merkez Antakya ilçesi Maşuklu Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi'nde meydana geldi. Muhammet Salkım, (38) yönetimindeki 31 ZD 802 plakalı motosikletin kontrolünü kaybetti. Motosiklet, önce kaldırıma, ardından da yol kenarındaki arazinin demir çitine çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Salkım'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Muhammet Salkım'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.



HATAY 17 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:45

GÜNEŞ 07:07

ÖĞLE 12:25

İKİNDİ 15:11

AKŞAM 17:34

YATSI 18:51

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