Pompalı tüfekle rastgele havaya ateş eden şahıs gözaltına alındı

'Ben neden böyle görünüyorum?'

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Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde mahallede rastgele pompalı tüfekle havaya ateş eden maganda gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Esenlik Mahallesi'nde vatandaşların mahallede pompalı tüfek sesi geldiği ihbarı üzerine bölgeye mahalle bekçileri ve polis ekipleri sevk edildi. Mahallede vatandaşın birinin araç içerisinden havaya ateş açtığı bilgisini alan ekiplerin araştırması sonucunda, F.K. isimli şahıs pompalı tüfekle birlikte gözaltına alındı.

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