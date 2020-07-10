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Fransızların karargah binası kütüphane oldu Kütüphanede 21 bin 502 yetişkin, 7 bin 380 de çocuk kitabı yer alıyor

İHA

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, Fransızların işgal döneminde karargah olarak kullandığı tarihi bina kütüphaneye dönüştürülerek hizmete açıldı.

Fransızların karargah binası kütüphane oldu Kütüphanede 21 bin 502 yetişkin, 7 bin 380 de çocuk kitabı yer alıyor

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, Fransızların işgal döneminde karargah olarak kullandığı tarihi bina kütüphaneye dönüştürülerek hizmete açıldı.
Kırıkhan ilçesinde işgal döneminde Fransızlar tarafından karargah, daha sonra da Kaymakamlık ve Milli Eğitim Müdürlüğü olarak kullanılan tarihi binanın kütüphaneye dönüştürülmesine yönelik çalışma tamamlandı. Bugün ise Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Kültür Turizm Bakanlığı Kütüphaneler Genel Yayın Müdürü Hamdi Turşucu, Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz tarafından açılışı yapıldı.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle, Kültür ve Turizm Bakanlığına devri yapılan bina, kütüphane olarak hizmet vermeye başladı. Kütüphanede 21 bin 502 yetişkin, 7 bin 380 de çocuk kitabı yer alıyor.
Açılış sonrası konuşan, Kültür Turizm Bakanlığı Kütüphaneler Genel Yayın Müdürü Hamdi Turşucu yapmış olduğu açıklamada, “Binamızın restorasyonu yapıldı. Hayatın içerisini kütüphaneye çevirmeye çalışıyoruz. Hayatı da kütüphane içerisine taşırsak biz bir nebzede olsa istediğimizi azim etiğimizi karar verdiğimizi hayata geçiriyor ve başlıyoruz demektir. Biblo gibi bir bina estetiğiyle fonksiyonu ile cazibesini ortaya koyan bir bina inşallah sizler ve sizlerden de öte yavrularımız, gençlerimiz bu binaya gelip bu binadan faydalanacaklardır. Bakanlık olarak 5 yıl önce üye sayımız 1 milyonun altında iken geçtiğimiz yıldan itibaren 4 milyona ulaştık. Yine bakanlığımız tarafından ödünç verdiğimiz kitap sayısı 600 bin iken geçen seneden itibaren 13 milyon oldu. Emin olun ki Kırıkhan Hatay’ın ilçeleri arasında en fazla ödünç alan kütüphane. Bu kütüphane vesilesi ile sizlerin aracığıyla ve destek veren valimizden bütün mülki erkanımıza varıncaya kadar onların destekleri ile hayatın içerisine okumayı, okuma kültürünü hep beraber koyacağız” dedi.
Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman da burada yerli, milli, vatanını seven, milletini seven, mukaddese bağlı, nereden geldiğini nereye gittiğini bilen nesillerin yetişeceğini belirterek, “Böyle bir eserin içerisinde bizim de bir parça tuzumuz varsa bir parça emeğimiz varsa bu dünyanın en büyük mutluluklardan bir tanesidir” diye konuştu.
Hatay Valisi Rahmi Doğan ise, son yıllarda sürekli kütüphane açıldığını kaydederek, “En başta da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içerisinde açılan dünyanın en güzel kütüphanelerinden bir tanesi geçenlerde açıldı. 24 saat hizmet veren bu kütüphaneler çocuklarımızın geleceği için çok önemli. Hatay’da bu kütüphaneden sonra biz de herkesin çok yakinen bildiği Hatay Devlet Meclisi’ni kütüphaneye dönüştürüyoruz. Kültür sanat merkezi haline getiriyoruz. İçerisinde de çok güzel gençlerimize 24 saat hizmet verecek şekilde yapıyoruz. Valiliğimiz tarafından 9 ay süre verilmişti 1 ayı geçti 8 ay sonra hem meclis binasını hem de yanındaki adalı konağını 2’sini bir açarak halkımızın hizmetine sunacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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