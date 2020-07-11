Hatayspor, Süper Lig bileti için Adanaspor deplasmanında

Hüseyin BOZOK/ HATAY, (DHA)TFF 1´inci Lig´in 33´üncü haftasında lider Hatayspor, yarın deplasmanda Adanaspor´a konuk olacak. 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu´nda saat 17.30´da başlayacak karşılaşmada Yiğit Arslan düdük çalacak.
Ligde liderlik koltuğunda oturan Hatayspor, Osman Çalgın Eğitim ve Dinlenme Tesisleri´nde yaptığı antrenmanla Hatay´daki hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda 5´e 2 pas ve taktik ağırlıklı çalışmalar yapan Hatayspor, bugün karşılaşmanın oynanacağı Adana´ya hareket edecek.
GALİP GELİRSE SÜPER LİG´İ GARANTİLEYECEK
Ligde son 2 haftaya en yakın rakibi Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor´un 4 puan önünde lider giren bordo-beyazlılar, geçtiğimiz hafta küme düşmesi kesinleşen Adanaspor önünde galip gelmesi durumunda şampiyonluk turu atacak. Hatayspor´da sarı kart cezalısı Alican Özfesli dışında eksik futbolcu bulunmuyor.DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez Hüseyin BOZOK
2020-07-11 12:49:24
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