İHH, Suriyeli siviller için 8 bin 234 hisse kurban kesti



HATAY, (DHA)İHH İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin farklı bölgelerinde yaşayan savaş mağduru siviller için 8 bin 234 hisse kurban kesti. Kesilen kurbanlıklardan elde edilen etler, 400 bin kişiye dağıtıldı.

'Kurban Rahmettir' sloganıyla başlattığı bayram çalışmalarını tamamlayan İHH İnsani Yardım Vakfı, Türkiye ve 52 ülkede kestiği 82 bin 411 hisse kurbanın, 8 bin 234'ünü Suriyeli siviller için kesip etlerini savaş mağduru ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. İHH'ya bağışlanan kurbanlardan Suriye'de İdlib, Afrin, El Bab, Cerablus ve Azez'de yaşayan 400 bin Suriyeli istifade etti.

'BAYRAM, TEBESSÜME VESİLE OLDU'

Savaşın içinde 10'uncu Kurban Bayramı'nı geçiren Suriye halkının bayrama büyük bir heyecanla girdiğini belirten İHH Suriye Çalışmaları Reyhanlı Bölge Ofisi Koordinatörü Zeki Tahiroğlu, "Suriye halkı, 10 yılı aşkın bir süredir iç savaşla boğuşuyor. Savaşın gölgesinde yaşam mücadelesi veren siviller artık çok yoruldu. Kurban bayramının gelmesiyle uzun bir aradan sonra insanların yüzlerinde tebessümü görüyoruz" dedi.

Olayların başladığı ilk günden bu yana Suriye'de yardım çalışmalarına devam ettiklerini belirten Tahiroğlu, her yıl olduğu gibi bu bayramda da Suriyeli savaş mağdurlarını yalnız bırakmadıklarını sözlerine ekledi. Tahiroğlu ayrıca kurbanlık kesimi ve et dağıtımının koronavirüs salgını tedbirlerine uyarak gerçekleştiğini söyledi.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez HATAY, (DHA)

2020-08-04 21:47:39



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.