Karakol komutanı başçavuş Kaya, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde 17 Temmuz 2020 Cuma günü geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan İlçe Jandarma Karakol Komutanı Başçavuş Kurtuluş Kaya, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Kaza; 17 Temmuz 2020 Cuma günü gece 01;50 sıralarında D817 karayolunda meydana geldi. Kullandığı hususi otomobiliyle Dörtyol istikametinden Erzin yönüne gitmekte olan 48 yaşındaki İlçe Jandarma Karakol Komutanı Başçavuş Kurtuluş Kaya’nın aracına aynı istikamette seyreden TIR’ın arkadan çarpması sonucu otomobil ile birlikte yaklaşık 50 metre sürüklenerek şarampole savrulması sonucu yaralandıı.
Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralan İlçe Jandarma Karakol Komutanı Başçavuş Kurtuluş Kaya, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.