İskenderun’da tarihi eser operasyonu

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir adet insan heykeli ele geçirildi. 6 kişi gözaltına alındı.

İskenderun KOM Grup Amirliği Ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, Nardüzü Mahallesi Arsuz çevre yolu civarında içerisinde 6 kişi bulunan otomobili durdurarak araçta arama yaptı.

Aramada 1 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen heykel ele geçirildi. Araçta bulunan yabancı uyruklu Ö.E.İ., A.K., M.K., M.K., W.A. ile R.B. adlı 6 zanlı gözaltına alındı.

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