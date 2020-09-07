Antakya'da orman yangını söndürülmeye çalışılıyor (3)

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YANGIN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Hatay´ın Samandağ ilçesinde cumartesi günü başlayan, gece saatlerinde kontrol altına alındıktan sonra yeniden alevlenerek, Antakya ilçesi kırsalındaki ormanlık alana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Yerleşim bölgelerine sıçramaması için çalışılan yangına, 2 uçak, 12 helikopter, 193 arazöz ve 800 kişilik personelle müdahale ediliyor. Havanın kararmasının ardından yangına karadan müdahalenin süreceği, kontrol altına alınamaması durumunda sabah saatlerinde havadan müdahalenin başlayacağı bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Antakya Rüşan Anıl ATAR

2020-09-07 18:51:21



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