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Antakya´da orman yangınına müdahale devam ediyor

DHA

Antakya´da orman yangınına müdahale devam ediyor


Anıl ATAR-Eser PAZARBAŞI/HATAY, (DHA)HATAY´ın Samandağ ilçesinde Cumartesi günü başlayan, gece saatlerinde kontrol altına alınan orman yangını, Pazar günü yeniden alevlenip, öğle saatlerinde Antakya ilçesine sıçradı. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.Samandağ ilçesine yakın bir ormanlık alanda Cumartesi günü saat 10.40 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü´nce müdahale edilen yangın, akşam saatlerinde kontrol altına alındı. Rüzgarın şiddetli olması nedeniyle Pazar günü öğle saatlerinde alevler yeniden yükseldi ve Antakya ilçesindeki ormanlık alana sıçradı. Yangına 2 uçak, 12 helikopter, 182 arazöz, 24 iş makinesi, 45 teknik personel ve 800 personelle müdahale edildi.
Yangın söndürme çalışmalarını takip etmek için Pazar günü akşam saatlerinde bölgeye gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, geceyi Ballıöz Mahallesi´nde geçirdi. Gece saatlerinde karadan müdahale yangına, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale de başladı. Bakan Pakdemirli´nin bölgedeki takibi sürerken, yangının kontrol altına alınması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Antakya Rüşan Anıl ATAR
2020-09-08 07:17:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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