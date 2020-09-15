Eski eşini önce evde, daha sonra da kaçtığı sokakta darbetmiş



Ali ARSLAN-İzzet NAZLI/SAMANDAĞ (Hatay), (DHA)HATAY'ın Samandağ ilçesinde, ayrıldığı dini nikahlı eşi Yakup Dadük tarafından darbedilen Nursel Taş'ın avukatı Cuma Irmak, Dadük'e uzaklaştırma kararı verildiğini söyledi. Taş'ın avukatı Irmak "Müvekkilim Nursel Taş'ın evi eski eşi Yakup Dadük tarafından basılarak darbedilmeye başladı. Kaçmaya çalışınca da yanında kızı olmasına rağmen sokakta da darp devam etti" dedi.

Olay, dün saat 20.00 sularında Samandağ ilçesine bağlı Deniz Mahallesi'nde meydana geldi. İki çocuk annesi Nursel Taş, bir süre dini nikahlı olduğu ancak daha sonra ayrıldığı eşi Yakup Dadük'ün önce evinde sonrada sokak ortasında saldırısına uğradı. Kızının yanında darbedilen Taş, baygınlık geçirdi. Taş'ı saçından tutup yere yatıran Dadük, kadının kızının çığlık atıp, yardım istemesi üzerine korkup, kendisini bekleyen motosikletli bir kişi ile kaçtı. Dehşet anları ise çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Yaşananların ardından harekete geçen polis ekipleri, Dadük'ü gözaltına aldı. Dadük, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı.

DARP EVDE BAŞLAYIP SOKAKTA DEVAM ETMİŞ

Şiddet gören Nursel Taş'ın soruşturmasında Hatay Barosu tarafından görevlendirilen avukat Cuma Irmak konuya ilişkin açıklama yaptı. Irmak, Nursel Taş'ın, evine gelen Dadük tarafından evde darbedilmeye başladığını, kaçmaya çalışınca da sokakta darbedilmeye devam edildiğini kaydetti. Dadük'e uzaklaştırma kararı verildiğini aktaran Irmak, olayın takipçisi olacağını bildirdi. Kadına şiddete karşı anne ve babalara büyük görevler düştüğünü vurgulayan Irmak, "Klavyede yazmayı, tutmayı bırakırsak ve fiilen birkaç şey yaparsak inanın bunun önüne geçeriz. Erkeklere ataerkil hareketleri öğretmeyi bırakıp da kız ve erkek çocuğunun eşit olduğunu öğretirsek, erkeği üstün görecek hareketlerden uzak durursak kadına yönelik şiddetin minimuma ineceği kanaatindeyim" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Samandağı Ali ARSLAN

2020-09-15 15:35:34



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