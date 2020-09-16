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Hatay ve Şanlıurfa’da bin 234 parça tarihi eser ele geçirildi Evlerini müzeye çevirmişler

İHA

Hatay ve Şanlıurfa’da bin 234 parça tarihi eser ele geçirildi Evlerini müzeye çevirmişler

Hatay ve Şanlıurfa’da eş zamanlı düzenlenen operasyonda toplamda bin 234 parça tarihi eser ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, Hatay Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Antakya, Reyhanlı ile Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı ile ilgili eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Antakya’da ikamet eden A.B.’nin ikametinde yapılan aramada, 26 adet tarihi eser olduğu değerlendiren heykel, taş obje, metal büst ve kolye gibi parçalar ele geçirilirken, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde ikamet eden yabancı uyruklu A.B. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada ise bin 208 parça tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke, kolye, heykel, mühür, taş, boncuk, metal parçalar, toprak vazo, gözyaşı şişesi gibi birçok materyal ile 1 adet 7.65 çapında tabanca ile 40 adet fişek ele geçirildi. Operasyonda A.B., A.A. ve yabancı uyruklu A.B. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

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