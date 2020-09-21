Rip akıntısına kapılan adam kurtarılamadı

"Oğlum 'Hep bir yerlerin konuşuluyor anne' diyor"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hatay'ın Samandağ ilçesinde rip akıntısına kapılarak boğulmaktan son anda kurtarılan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Meydan Mahallesi sahilinde 1 kişinin rip akıntısına kapıldığını ve çırpındığını gören vatandaşlar, denize girerek Mehmet Güzel'i kurtardı.

Boğulma tehlikesi geçiren Mehmet Güzel, olay yerine çağrılan ambulansla Samandağ Devlet Hastanesine götürüldü.

Mehmet Güzel, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.