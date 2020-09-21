Rip akıntısına kapılan adam kurtarılamadı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde rip akıntısına kapılarak boğulmaktan son anda kurtarılan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Meydan Mahallesi sahilinde 1 kişinin rip akıntısına kapıldığını ve çırpındığını gören vatandaşlar, denize girerek Mehmet Güzel'i kurtardı.
Boğulma tehlikesi geçiren Mehmet Güzel, olay yerine çağrılan ambulansla Samandağ Devlet Hastanesine götürüldü.
Mehmet Güzel, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.