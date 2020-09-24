Hatay'da eğlence mekanına silahlı saldırı: 1 ölü

Hatay'da motosikletli iki şahıs tarafından bir eğlence mekanına açılan ateş sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Olay, Defne ilçesine bağlı bir eğlence mekanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde motosikletli iki şahıs tarafından eğlence mekanına açıldığı iddia edilen ateş sonucu mekanda bulunanlardan 3 kişi yaralandı. Hastaneye yaralı olarak kaldırılan İpek Harbelioğlu (23) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.