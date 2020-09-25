İskenderun'da gemiye baskın yapan polis, 5 kilo 'kokain' ele geçirdi

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Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)HATAY'ın İskenderun ilçesinde, kömür yüklü gemiye baskın yapan polis, 5 kilogram kokain ele geçirdi.

Alınan bir istihbarat doğrultusunda Kolombiya'dan İskenderun'a kömür getiren Portekiz bayraklı 'Sider Venture' isimli gemiyi takibe alan polis, körfeze girdiği sırada gemiye operasyon düzenledi. Gemide arama yapan ekipler, 5 kilogram kokain ele geçirdi. Kentte özel bir limana çekilen gemide arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ

2020-09-25 23:29:45



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