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Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından, Suriye´nin İdlib kenti ve kırsalında yaşayan iç savaş mağdurlarına, yılın 9 ayında 8 bin 150 TIR ile insani yardım gönderildi.

Birleşmiş Milletler´in Hatay´ın Reyhanlı ilçesinde bulunan lojistik depolarından yüklenen TIR´lar, Jandarma ve BM görevlilerinin eşliğinde Cilvegözü Gümrük Kapısı´na gelmeye devam ediyor. Araçlar buradaki işlemlerin ardından Cilvegözü´nden çıkış yaparak, Suriye´nin Bab-AL Hava Sınır Kapısı´na geçiyor. TIR´larda bulunan insani yardım malzemeleri daha sonra, İdlib ve çevresinde kırsalda yaşayan iç savaş mağduru ailelere dağıtılıyor.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Reyhanlı Ferhat DERVİŞOĞLU

2020-10-01 10:33:04



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