Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından, Suriye´nin İdlib kenti ve kırsalında yaşayan iç savaş mağdurlarına, yılın 9 ayında 8 bin 150 TIR ile insani yardım gönderildi.
Birleşmiş Milletler´in Hatay´ın Reyhanlı ilçesinde bulunan lojistik depolarından yüklenen TIR´lar, Jandarma ve BM görevlilerinin eşliğinde Cilvegözü Gümrük Kapısı´na gelmeye devam ediyor. Araçlar buradaki işlemlerin ardından Cilvegözü´nden çıkış yaparak, Suriye´nin Bab-AL Hava Sınır Kapısı´na geçiyor. TIR´larda bulunan insani yardım malzemeleri daha sonra, İdlib ve çevresinde kırsalda yaşayan iç savaş mağduru ailelere dağıtılıyor.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Reyhanlı Ferhat DERVİŞOĞLU
2020-10-01 10:33:04
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.