Yayladağ'da çıkan yangınla ilgili 1 tutuklama

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Emek ÇAKILIİzzet NAZLI/HATAY, (DHA)HATAY Valiliği, Yayladağı ilçesinde 27 Ekim'de bir dönümlük çalılık alanda çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan H.A.'nın tutuklandığını açıkladı.

İlçedeki Keldağı eteklerinde 27 Ekim'de bir dönümlük çalılık alanda çıkan yangınla ilgili yazılı açıklama yapan Hatay Valiliği, şüpheli H.A.'nın olay günü gözaltına alındığını bildirdi. Açıklamada, H.A.'nın bugün tutuklanma talebiyle sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı ifade edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez Emek ÇAKILI-İzzet NAZLI

2020-10-29 16:13:33



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