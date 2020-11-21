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Süper Lig'in 9. haftasında yarın Çaykur Rizespor’u konuk edecek olan Hatayspor'da, 1 futbolcunun korona virüs testi pozitif çıktı.

Hatayspor, 1 futbolcusunun korona virüse yakalandığını duyurdu. Kulüp tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Çaykur Rizespor maçı öncesi, dün yapılan COVID19 testleri neticesinde bir futbolcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Teknik ekibimize, kulüp personelimize ve diğer futbolcularımıza yapılan testlerin tamamı negatif sonuçlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

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