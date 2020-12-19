Hatay`da il sağlık müdürü ve hastane başhekimi koronavirüse yakalandı

İzzet NAZLI/HATAY, (DHA)- HATAY İl Sağlık Müdürü Mustafa Hambolat ve Hatay Devlet Hastanesi Başhekimi Mahmut Bayrakçıoğlu'nun koronavirüs testleri pozitif çıktı.
AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik, yaptığı paylaşımla, Hambolat ve Bayrakçıoğlu'nun Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını duyurdu. Çelik, paylaşımında, "Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınına karşı Hatay´ımız için gecesini gündüzüne katan İl Sağlık Müdürümüz Mustafa Hambolat ve Bölge Hastanesi Başhekimimiz Mahmut Bayrakçıoğlu´nun test sonuçları pozitif çıkmıştır. Değerli hocalarımıza rabbimden acil şifalar diliyor, sağlıkla görevlerine başlamalarını temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2020-12-19 13:15:37
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