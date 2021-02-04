Reyhanlı Barajı "kuş cenneti" olma yolunda Barajda 6 ay içerisinde 175 kuş türüne rastlandı

Hatay'daki Reyhanlı Barajı su depolama alanı ve çevresinde daha önce varlığı bilinmeyen 99 kuş türünün görüntülenmesiyle bölgedeki kuş çeşidi sayısı 175’e çıktı.

Amik Ovası'nda yaklaşık 600 bin dekar arazinin sulanmasına imkan sağlayan 480 milyon metreküp su toplama hacmine sahip Reyhanlı Barajı'nda kuş türü tespit çalışmaları sürüyor. Subaşı Kuş ve Kelebek Gözlem Derneği tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında daha önce bölgede varlığı bilinmeyen 99 yeni kuş türü görüntülenerek, tür sayısı 175'e ulaştı.

Subaşı Kuş ve Kelebek Gözlem Derneği Başkanı Ali Atahan yaptığı açıklamada, “Kuş gözlemcilerinin deyimi ile ilk defa bu yıl Amik Ovası'nda su tutulması ile beraber alan stratejik olarak önemli bir yerde coğrafi olarak Anadolu ile Arap levhasının kesiştiği yerde onun için kuş acısından zengin bir yer dünyada belli başlı göç rotalarının üzerinde en önemlilerin üzerinde yer alıyor şu ana kadar yapılan gözlemlerde yaklaşık 6 ay takip sonucunda 175 kuş türü saptandı. Türkiye genelinde 489 kuş türünü düşünecek olursak oldukça Amik Ovası'nda 6 ayda iyi bir rakama ulaştık. Yıl tamamlandığında tamamen kuş türlerini tamamlamış olacağız önümüzdeki 45 yılda ise Amik Ovası'nın Türkiye’nin en önemli alanlarından birisi olacağı düşüncesindeyiz” dedi.

Kumlu Kaymakamı Ercan Kayabaşı ise Reyhanlı Barajı’nın kuşların göç güzergahı olduğunu söyleyerek, “Bu mekanı koruma altına alarak hem burayı bir kuş cenneti alanına çevirmek bununla birlikte de doğaseverler için bir turizm destinasyonu oluşturmak öncelikli hedeflerimizden biri. Bu bağlamda çok kıymetli kuş dedektiflerimizi bölgemize davet ederek onların akademik çalışmalarından yaralanıyoruz. İlerleyen süreçte de bu bölgeyi kuş cenneti haline getirerek hem bir kuş gözlem noktası oluşturmak bununla beraber uygun alanlarda su sporlarına uygun, su spor merkezleri oluşturmak birinci hedefimiz. Vatandaşlarımızdan önemli bir konuda ricada bulunmak istiyorum. Türkiye’nin bir göz bebeği olacak kuş cenneti olmaya aday bir bölgede avcılık konusunda çok duyarlı olmalarını istiyorum” diye konuştu.

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman da Reyhanlı Barajı’nın önemli göç yollarından bir tanesi olduğunu belirterek, “Kuşlar bir anlamda Afrika’ya geçerken Afrika’dan kuzeye geçerken bu göç yollarını kullanacaklar. Bu konuda avcılarımızın duyarlı olmalarını istirham ediyoruz ve burası inşallah önümüzdeki 5 yıl içerisinde Türkiye’nin en önemli kuş cennetlerinden bir tanesi haline gelecek” dedi.

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