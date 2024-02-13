10 bin parça hurda ile yaptığı 'Sentor' adlı heykelinin gelirini depremzedelere bağışlayacak

HATAY'da mozaik ve heykel sanatçısı Mervan Altınorak, 10 bin parça mekanik hurda ve evsel atıktan oluşan 'Sentor' adlı heykel yaptı. 50 kilogram ağırlığında, 1,5 metre boyundaki heykelin geliri, depremzedelere bağışlanacak.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Hatay'ın Reyhan ilçesinde yaşayan mozaik ve heykel sanatçısı Mervan Altınorak, depremzedelere gelir sağlamak için heykel tasarladı. Altınorak, 10 bin parça mekanik hurda ve evsel atıktan oluşan; 50 kilogram ağırlığında, 1,5 metre boyunda ve 90 santimetre eninde heykel yaptı. Heykele Yunan mitolojisinde gücü temsil ettiği için 'Sentor' adını veren Mervan Altınorak, eserini 1,5 ayda tamamlandığını anlattı. Altınorak, "Yaptığım araştırmada Yunan mitolojisinde gücü temsil eden Sentor'a rastladım. 6 Şubat´ta yaşanan depremde büyük acılar ve üzüntüler yaşadık. Bu heykeli yapmamdaki diğer amacım da şu; gelirini depremzedeler için kullanılmak üzere bağışta bulunacağım" dedi.