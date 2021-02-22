Ayak yanması sendromu nörolojik olabilir

No¨roloji Uzmanı Dr. Atilla Kara, ayak yanması sendromunun nörolojik olabileceğine dikkat çekti.

Ayak yanmasının en o¨nemli nedenleri arasında no¨rolojik bulguların oldugˆuna dikkat c¸eken I·skenderun Gelis¸im Hastanesi No¨roloji Uzmanı Dr. Atilla Kara, ayak yanmasının nedeninin ortaya c¸ıkarılması ic¸in mutlaka bir uzman hekime bas¸vurmak gerektigˆini belirtti.

Uzm. Dr. Kara, “Ayak yanması, ayaklarda s¸iddetli derecede yanma, igˆnelenme, kas¸ıntı ile kendini go¨steren bir sendromdur. Ayak yanmasının en o¨nemli sebepleri arasında no¨rolojik bulgular vardır. Tabana tam basamamak, ayaklarda agˆrı, ayaklarda kızarıklık, ayaklarda uyus¸ma veya karıncalanma hissi, ayakkabı ve c¸orap giyememe, kalıtsal sebepler ayak yanmasının belirtileridir. Ayak yanması tanısının konabilmesi ic¸in, yapılacak no¨rolojik muayenenin ardından; elektromiyografi (EMG), kan tahlilleri, tomografi, MR gibi yo¨ntemler uygulanmaktadır. Ayak yanma sendromunun altında yatan nedene bagˆlı olarak uygun tedavi uygulanır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.