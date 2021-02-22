Ayak yanması sendromu nörolojik olabilir

No¨roloji Uzmanı Dr. Atilla Kara, ayak yanması sendromunun nörolojik olabileceğine dikkat çekti.
Ayak yanmasının en o¨nemli nedenleri arasında no¨rolojik bulguların oldugˆuna dikkat c¸eken I·skenderun Gelis¸im Hastanesi No¨roloji Uzmanı Dr. Atilla Kara, ayak yanmasının nedeninin ortaya c¸ıkarılması ic¸in mutlaka bir uzman hekime bas¸vurmak gerektigˆini belirtti.
Uzm. Dr. Kara, “Ayak yanması, ayaklarda s¸iddetli derecede yanma, igˆnelenme, kas¸ıntı ile kendini go¨steren bir sendromdur. Ayak yanmasının en o¨nemli sebepleri arasında no¨rolojik bulgular vardır. Tabana tam basamamak, ayaklarda agˆrı, ayaklarda kızarıklık, ayaklarda uyus¸ma veya karıncalanma hissi, ayakkabı ve c¸orap giyememe, kalıtsal sebepler ayak yanmasının belirtileridir. Ayak yanması tanısının konabilmesi ic¸in, yapılacak no¨rolojik muayenenin ardından; elektromiyografi (EMG), kan tahlilleri, tomografi, MR gibi yo¨ntemler uygulanmaktadır. Ayak yanma sendromunun altında yatan nedene bagˆlı olarak uygun tedavi uygulanır” dedi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Soru Bankası
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.