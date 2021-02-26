Kahvehanede oyun oynayanlara ceza

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Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)HATAY'ın İskenderun ilçesinde kahvehanede oyun oynarken yakalanan 24 kişiye 83 bin 236 lira ceza kesildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Savaş Mahallesi'nde kapalı olması gereken bir kahvehaneye, oyun oynandığı bilgisi üzerine baskın düzenledi. Ekipler, sigara ve nargile içerek oyun oynadığı belirlenen ve koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 24 kişiye toplam 83 bin 236 lira ceza kesti. Kahvehane, zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ

2021-02-26 16:29:37



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