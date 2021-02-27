Atakaş Hatayspor - MKE Ankaragücü maçının ardından

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atakaş Hatayspor - MKE Ankaragücü maçının ardından

DHA

Atakaş Hatayspor - MKE Ankaragücü maçının ardından


İzzet NAZLI / HATAY (DHA) Süper Lig´in 27'nci haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaştı. Karşılaşma, Atakaş Hatayspor´un 4-1 üstünlüğü ile sona erdi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.
ÖMER ERDOĞAN: OYUNCULARIMA TEŞEKKÜR EDİYORUM, COŞKULU BİR OYUN OYNADIK
Maçtan galip ayrıldıkları için mutlu olduğunu söyleyen Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, saha içerisinde doğru işler yaptıklarını dile getirdi.
Genel manada oyun kontrolünü eline aldıklarını ifade eden Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi;
"Maçı analiz ederken, özellikle Ankaragücü´nün hücum hattı çok etkili, tecrübeli olduğunu analiz etmiştik. Bunun üzerine çalışmalar yapmamıza rağmen, bir gol yedik. 1-0 geriye düştük ama gol yiyene kadar da rakibe herhangi bir pozisyon vermedik, oyun kontrolü bizdeydi coşkulu bir oyun oynadık. Gol yedikten sonra da gol disiplininden kopmadan aynı ciddiyetle, aynı motivasyonla devam ettik. Maçı çevirebileceğimiz inancı, bizden hiç uzaklaşmadı. Nitekim haklı bir şekilde yine oyun kontrolünü elimize aldık ve maçı 1-0´dan 4-1´e çevirdik. Oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum" dedi.
"BU KULÜBÜ İNŞALLAH DAHA İYİ YERLERE GETİRMEK BİZLERE NASİP OLUR"
Atakaş Hatayspor ile yaptığı sözleşmeyi iki yıl daha uzattığını hatırlatan Erdoğan, bununla ilgili şöyle konuştu;
"Benim için de çok güzel bir hafta oldu, kulübümle iki yıl sözleşmemi uzattım. Gerçekten çok mutluyum, geldiğim günden beri, hem taraftarlar olsun, yönetimimiz olsun, oyuncularım olsun, personel olsun gerçekten bize çok yardımcı oldu, bizi burada evimizdeki gibi hissettirdi. Biz burayı çok sevdik, inşallah burada, bundan sonraki maçlarda bu başarılarımızın devamını getiririz. Uzun vadede inşallah bu kulübü çok daha iyi yerlere getirmek bizler için de nasip olur."
HİKMET KARAMAN: BİZ ATEŞ ÇEMBERİ İÇERİSİNDE OLAN BİR TAKIMIZ
Oyuna iyi başladıklarını ve golü bulduklarını söyleyen MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman ise, maçın ardından yaptığı değerlendirmede şunları söyledi;
"Oyuna iyi başladık, golü bulduk. Golden sonra ki dakikalardaki oyunumuz istediğimiz gibi değil, biraz daha topu ayağımızda tutup, biraz daha pas, oyunda genişlik, derinlik oynayabilirdik. Yediğimiz golde, üç tane oyuncumuz durup hakemden faul istiyor. Maçın en önemli püf noktası, bir yediğimiz kırmızı kart, takımı on kişi bırakmak, doğru kırmızı kart. Aynı olayı Kayseri maçında yaptık, bu gün burada yaptık ve iki tane de penaltı yaptırdık. İki penaltı da çok gereksiz bir aksiyon. Dolayısıyla Hatayspor ligde konumu, oynadığı oyun olarak, iki penaltı bir de 10 kişi kalırsanız, çok zorluk yaşarsınız. Ama buna rağmen oyun 3-1 olduktan sonra, 3-2´ye getirecek Saba´nın pozisyonu var çok net. Orada 3-2´yi yakalasak, belki rakibi tedirgin edip maçı başka yere götürebilirdik. Biz ateş çemberi içerisinde olan bir takımız. Takımı, 10 kişi bırakma lüksümüz yok. Hele ki, bu gibi maçlarda iki tane penaltı yaptırma lüksümüz yok ama bunlar maalesef oluyor."
"PUAN KAYBINI TELAFİ ETMEK ZORUNDAYIZ"
Gelecek hafta içerisinde, Galatasaray ve Karagümrük ile maç yapacaklarını hatırlatan Karaman, "Mutlak suretle önümüzdeki haftalarda, bu puan kaybını telafi etmek zorundayız, rakip kim olursa olsun fark etmiyor. Eğer böyle basit bireysel hata yapmazsak, mesela bugün iki tane penaltı olmasa, kırmızı kart olmasa bu maç başka yerlere gider. Onu maçın ilk 25, 30 dakikalık bölümünde gösterdik. Dolayısıyla çalışacağız, daha farklı şeyler uygulayacağız. Bu arada Hatayspor´u da tebrik ediyorum, başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Teknik direktörlerin açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2021-02-27 16:54:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Atakaş Hatayspor - MKE Ankaragücü : 4 -1
YEREL HABERLER Atakaş Hatayspor - MKE Ankaragücü : 4 -1
Süper Lig: A.Hatayspor: 4 - MKE Ankaragücü: 1 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: A.Hatayspor: 4 - MKE Ankaragücü: 1 (Maç ...
Atakaş Hatayspor - MKE Ankaragücü (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Atakaş Hatayspor - MKE Ankaragücü (EK FOTOĞRAFLAR)
Süper Lig: A.Hatayspor: 1 - MKE Ankaragücü: 1 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: A.Hatayspor: 1 - MKE Ankaragücü: 1 (İlk ...
Atakaş Hatayspor - MKE Ankaragücü (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Atakaş Hatayspor - MKE Ankaragücü (FOTOĞRAFLAR)
Süper Lig: Hatayspor: 0 - MKE Ankaragücü: 1 (Maç devam ediyor)
YEREL HABERLER Süper Lig: Hatayspor: 0 - MKE Ankaragücü: 1 (Maç ...
İskenderun körfezinde ölü balinaya rastlandı Yaklaşık 15 metre uzunluğunda ölmüş ve çürümeye başlamış balinanın çevreye kötü yaydığı bildirildi
YEREL HABERLER İskenderun körfezinde ölü balinaya rastlandı Yaklaşık ...
Başkan Savaş: “Normalleşme için hijyen ve dezenfeksiyon çalışmalarımıza devam ediyoruz” Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş 1 Mart itibari ile atılması beklenen normalleşme adımları için tüm hazırlıkları yaptıklarını açıkladı
YEREL HABERLER Başkan Savaş: “Normalleşme için hijyen ve ...
Hatay´daki sivil toplum kuruluşlarından çağrı: Mehmet Şah Vakıf arsası yeşil alan olsun
YEREL HABERLER Hatay´daki sivil toplum kuruluşlarından çağrı: Mehmet ...
Kahvehanede oyun oynayanlara ceza
YEREL HABERLER Kahvehanede oyun oynayanlara ceza
İskenderun’da silahlı yaralamaya: 5 gözaltı
YEREL HABERLER İskenderun’da silahlı yaralamaya: 5 gözaltı
İş yerinde 7 adet ruhsatsız silah ele geçirildi
YEREL HABERLER İş yerinde 7 adet ruhsatsız silah ele geçirildi
Kapalı kahvehanede oyun oynayıp sigara nargile içerken yakalandılar İskenderun’da sosyal mesafe kuralını ihlal eden 24 kişiye 83 bin 256 lira ceza kesildi
YEREL HABERLER Kapalı kahvehanede oyun oynayıp sigara nargile ...
Ömer Erdoğan, 2 yıl daha Hatayspor'da Ömer Erdoğan:“Hatayspor özel bir kulüp”
YEREL HABERLER Ömer Erdoğan, 2 yıl daha Hatayspor'da Ömer ...
Hataylı Seher Aşker 36 yıldır balıkçılık yapıyor Seher Aşker, 9 yaşından beri ailesi ile beraber ağ örüp balık avına çıkıyor Bölgedeki kadın balıkçılara devlet tarafından konteyner tahsis edildi
YEREL HABERLER Hataylı Seher Aşker 36 yıldır balıkçılık ...
Irak'tan gelen tırlardan kaçak sigara çıktı
YEREL HABERLER Irak'tan gelen tırlardan kaçak sigara çıktı
Ölü balinayı görüntüleyen amatör balıkçı: Körfezde onu besleyecek potansiyel yok
YEREL HABERLER Ölü balinayı görüntüleyen amatör balıkçı: Körfezde ...
Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda ihracat yoğunluğu
YEREL HABERLER Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda ihracat yoğunluğu
Mimarisiyle hayrete düşüren bina Vatandaşlar çökecek hissi uyandıran balkonlardan gözlerini alamıyor
YEREL HABERLER Mimarisiyle hayrete düşüren bina Vatandaşlar çökecek ...
Defne ve zeytinyağlı yöresel sabunlara talep yağıyor
YEREL HABERLER Defne ve zeytinyağlı yöresel sabunlara talep yağıyor
İskenderun Körfezi'nde balıkçıların kamerasına bu kez de ölü balina takıldı
YEREL HABERLER İskenderun Körfezi'nde balıkçıların kamerasına bu kez ...
Samandağ'da sazlık alanda yangın
YEREL HABERLER Samandağ'da sazlık alanda yangın
Ömer Erdoğan: "Aaron Boupendza bu duruma Hatayspor sayesinde geldi" Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan: “Ankaragücü maçı hedefimizi devam ettirmek için iyi bir fırsat” Hatayspor MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Ömer Erdoğan: "Aaron Boupendza bu duruma Hatayspor ...
Hatay’da yaban hayvanları için doğaya 300 kilo yonca bırakıldı
YEREL HABERLER Hatay’da yaban hayvanları için doğaya 300 kilo yonca ...