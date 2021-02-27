Atakaş Hatayspor - MKE Ankaragücü maçının ardından



İzzet NAZLI / HATAY (DHA) Süper Lig´in 27'nci haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaştı. Karşılaşma, Atakaş Hatayspor´un 4-1 üstünlüğü ile sona erdi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

ÖMER ERDOĞAN: OYUNCULARIMA TEŞEKKÜR EDİYORUM, COŞKULU BİR OYUN OYNADIK

Maçtan galip ayrıldıkları için mutlu olduğunu söyleyen Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, saha içerisinde doğru işler yaptıklarını dile getirdi.

Genel manada oyun kontrolünü eline aldıklarını ifade eden Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi;

"Maçı analiz ederken, özellikle Ankaragücü´nün hücum hattı çok etkili, tecrübeli olduğunu analiz etmiştik. Bunun üzerine çalışmalar yapmamıza rağmen, bir gol yedik. 1-0 geriye düştük ama gol yiyene kadar da rakibe herhangi bir pozisyon vermedik, oyun kontrolü bizdeydi coşkulu bir oyun oynadık. Gol yedikten sonra da gol disiplininden kopmadan aynı ciddiyetle, aynı motivasyonla devam ettik. Maçı çevirebileceğimiz inancı, bizden hiç uzaklaşmadı. Nitekim haklı bir şekilde yine oyun kontrolünü elimize aldık ve maçı 1-0´dan 4-1´e çevirdik. Oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum" dedi.

"BU KULÜBÜ İNŞALLAH DAHA İYİ YERLERE GETİRMEK BİZLERE NASİP OLUR"

Atakaş Hatayspor ile yaptığı sözleşmeyi iki yıl daha uzattığını hatırlatan Erdoğan, bununla ilgili şöyle konuştu;

"Benim için de çok güzel bir hafta oldu, kulübümle iki yıl sözleşmemi uzattım. Gerçekten çok mutluyum, geldiğim günden beri, hem taraftarlar olsun, yönetimimiz olsun, oyuncularım olsun, personel olsun gerçekten bize çok yardımcı oldu, bizi burada evimizdeki gibi hissettirdi. Biz burayı çok sevdik, inşallah burada, bundan sonraki maçlarda bu başarılarımızın devamını getiririz. Uzun vadede inşallah bu kulübü çok daha iyi yerlere getirmek bizler için de nasip olur."

HİKMET KARAMAN: BİZ ATEŞ ÇEMBERİ İÇERİSİNDE OLAN BİR TAKIMIZ

Oyuna iyi başladıklarını ve golü bulduklarını söyleyen MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman ise, maçın ardından yaptığı değerlendirmede şunları söyledi;

"Oyuna iyi başladık, golü bulduk. Golden sonra ki dakikalardaki oyunumuz istediğimiz gibi değil, biraz daha topu ayağımızda tutup, biraz daha pas, oyunda genişlik, derinlik oynayabilirdik. Yediğimiz golde, üç tane oyuncumuz durup hakemden faul istiyor. Maçın en önemli püf noktası, bir yediğimiz kırmızı kart, takımı on kişi bırakmak, doğru kırmızı kart. Aynı olayı Kayseri maçında yaptık, bu gün burada yaptık ve iki tane de penaltı yaptırdık. İki penaltı da çok gereksiz bir aksiyon. Dolayısıyla Hatayspor ligde konumu, oynadığı oyun olarak, iki penaltı bir de 10 kişi kalırsanız, çok zorluk yaşarsınız. Ama buna rağmen oyun 3-1 olduktan sonra, 3-2´ye getirecek Saba´nın pozisyonu var çok net. Orada 3-2´yi yakalasak, belki rakibi tedirgin edip maçı başka yere götürebilirdik. Biz ateş çemberi içerisinde olan bir takımız. Takımı, 10 kişi bırakma lüksümüz yok. Hele ki, bu gibi maçlarda iki tane penaltı yaptırma lüksümüz yok ama bunlar maalesef oluyor."

"PUAN KAYBINI TELAFİ ETMEK ZORUNDAYIZ"

Gelecek hafta içerisinde, Galatasaray ve Karagümrük ile maç yapacaklarını hatırlatan Karaman, "Mutlak suretle önümüzdeki haftalarda, bu puan kaybını telafi etmek zorundayız, rakip kim olursa olsun fark etmiyor. Eğer böyle basit bireysel hata yapmazsak, mesela bugün iki tane penaltı olmasa, kırmızı kart olmasa bu maç başka yerlere gider. Onu maçın ilk 25, 30 dakikalık bölümünde gösterdik. Dolayısıyla çalışacağız, daha farklı şeyler uygulayacağız. Bu arada Hatayspor´u da tebrik ediyorum, başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Teknik direktörlerin açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2021-02-27 16:54:20



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