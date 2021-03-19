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16 yılda 3 milyon hastaya hizmet I·skenderun Gelis¸im ve Palmiye Hastanesi Genel Koordinato¨ru¨ H. Ozan Yas¸ar, o¨nu¨mu¨zdeki yıl ic¸erisinde yeni yatırımları hayata gec¸ireceklerini belirtti

İHA

16 yılda 3 milyon hastaya hizmet I·skenderun Gelis¸im ve Palmiye Hastanesi Genel Koordinato¨ru¨ H. Ozan Yas¸ar, o¨nu¨mu¨zdeki yıl ic¸erisinde yeni yatırımları hayata gec¸ireceklerini belirtti

I·skenderun Gelis¸im ve Palmiye Hastanesi Genel Koordinato¨ru¨ H. Ozan Yas¸ar, 2005 yılından bu yana u¨c¸ milyondan fazla hastaya hizmet veren Gelis¸im Hastanesi’nin, 16. yılında da bo¨lgenin o¨ncu¨ sagˆlık merkezi olmaya devam etmesi için o¨nu¨mu¨zdeki yıl ic¸erisinde yeni yatırımları hayata gec¸ireceklerini söyledi.
H. Ozan Yas¸ar, yaptığı açıklamada, Hatay’da ‘Sagˆlık Turizmi Yetki Belgesi’ bulunan tek hastane olarak, digˆer u¨lkelerden gelen hastaları da en iyi s¸ekilde agˆırlayıp, uluslararası standartlarda sagˆlık hizmeti sunduklarını belirterek, "Toplam 17 bin metrekare alana, 206 yatak kapasitesine ve 3. Basamak Yogˆun Bakım U¨nitesine sahip olan hastanemizde; yılda ortalama 202 bin ayaktan hastaya, 40 bin yatan hastaya tedavi imka^nı sagˆlıyoruz. 2008 yılından bu yana I·skenderun’da hizmet veren toplam 132 yatak kapasiteli O¨zel Palmiye Hastanesi’ni Ocak 2020 itibariyle bu¨nyemize da^hil ederek, sagˆlık sekto¨ru¨nde gelis¸meye devam ediyor, bo¨lgemize ulas¸ılabilir ve kaliteli sagˆlık hizmeti sunuyoruz” dedi.

3 bin 500 ameliyat, 13 bin 350 anjiyo
Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezinin kuruldugˆundan beri 7/24 aralıksız, binlerce kis¸inin kalbine dokundugˆunu ifade eden Genel Koordinato¨r H. Ozan Yas¸ar, “2012 yılından bu yana hizmet veren Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezimizde, yaklas¸ık 3 bin 500 ameliyat bas¸arıyla gerc¸ekles¸tirilmis¸, 2013 yılından bu yana da anjiyo laboratuvarımızda ise yaklas¸ık 13 bin 350 anjiyo uygulanmıs¸tır. Hic¸bir operasyon ic¸in hastaların s¸ehir dıs¸ına gitmesine kalmamasıyla birlikte, gelis¸mis¸ teknolojilerle donatılmıs¸ merkezimizde gerc¸ekles¸tirdigˆimiz operasyonlarla, unvanımızı u¨st noktalara tas¸ıyoruz” diye konuştu.

"Onkoloji merkezi Hatay ic¸in bir şans"
Yenilenen ‘Onkoloji Merkezi’nde multidisipliner yaklas¸ımla s¸ifa dagˆıtmaya devam ettiklerini belirten Genel Koordinato¨r H. Ozan Yas¸ar, şöyle devam etti:
“Bas¸kent U¨niversitesi ve Gelis¸im Hastanesi’nin, radyoterapi is¸birligˆinin hayata gec¸mesiyle birlikte, Onkoloji Merkezimizde uyguladıgˆımız modern tedavi yo¨ntemlerimizle c¸ok kısa su¨rede etkili sonuc¸lar alabiliyoruz. Bo¨lgemizde o¨nceden yapılmayan ‘Stereotaktik Radyoterapi’ uygulamalarını da; tecru¨beli hekim, fizik mu¨hendisi ve teknikerlerimizle gerc¸ekles¸tirmeye devam ediyoruz. Tıbbi Onkoloji Birimi olarak da, yenilenen u¨nitemizle hastalarımıza daha konforlu bir ortamda hizmet sunmanın mutlulugˆunu yas¸ıyoruz.”

"Kadın istihdamında gelişimdeyiz"
I·skenderun’da kurulan ilk o¨zel hastane unvanına sahip Gelis¸im Hastanesi’nin, il genelinde c¸alıs¸an kadın oranı en fazla olan kurum oldugˆuna dikkat c¸eken H. Ozan Yas¸ar, şöyle dedi:
“8 Mart Du¨nya Emekc¸i Kadınlar Gu¨nu¨’nde, Hatay geneli ‘Kadın I·stihdamı’ konusundaki c¸alıs¸malarımız SGK Hatay I·l Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ tarafından tes¸ekku¨r plaketiyle o¨du¨llendirildi. Hatay’da en fazla kadın personeli bulunan kurum olmanın da ayrıca haklı gururunu ve mutlulugˆunu yas¸ıyoruz.”

Salgına kars¸ı u¨st du¨zey o¨nlemler
Korona viru¨s salgını bas¸langıcından bu yana, Sagˆlık Bakanlıgˆı’nın o¨nerileri dogˆrultusunda tu¨m prosedu¨rlerin hastane genelinde titizlikle uygulandıgˆını ifade eden Genel Koordinato¨r H. Ozan Yas¸ar, şunları kaydetti:
“Tu¨m du¨nyayı etkisi altına alan Covid19 salgınına yo¨nelik; tu¨m sagˆlık c¸alıs¸anlarımızı, hastalarımızı ve hasta yakınlarımızı korumak amacıyla gereken tu¨m o¨nlemlerimizi almıs¸ bulunmaktayız. Hastane geneli hijyen s¸artlarımızı da maksimum du¨zeyde tutarak, kısa su¨rede normalles¸mek adına, sagˆlık c¸alıs¸anlarımızla birlikte elimizden gelen gayreti go¨steriyoruz. U¨c¸u¨ncu¨ basamak Yogˆun Bakım hizmeti veren tu¨m hastanelerin pandemi hastanesi olması sebebiyle, digˆer sagˆlık problemleri olan hastalarımızın go¨nu¨l rahatlıgˆıyla gelmesini sagˆlayacak o¨nemli tedbirler aldık. Covid 19 hastaları ic¸in ek binamızın ikinci katını tahsis ettik ve hastalarımızın giris¸ c¸ıkıs¸ları ayırdık. Bu bo¨lu¨mde hizmet veren sagˆlık personelimizin, digˆer birimlerle hic¸bir teması bulunmamakta ve personellerimizin sagˆlık kontrolleri du¨zenli olarak yapılmaktadır. U¨lkemizde ilk Covid19 vakasının tespit edilmesinin ardından tam bir yıl gec¸ti. Korona viru¨s pandemisi su¨recinde gece gu¨ndu¨z demeden fedaka^rca go¨rev yapan tu¨m sagˆlık c¸alıs¸anlarımıza tes¸ekku¨ru¨ bir borc¸ biliriz. Bir an o¨nce korona viru¨s salgınından kurtulmak ic¸in maske mesafe ve hijyen konusunda u¨zerimize du¨s¸en her tu¨rlu¨ tedbiri yerine getirirsek, yakında normal yas¸antımıza do¨necegˆimizi du¨s¸u¨nu¨yorum."

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