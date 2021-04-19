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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yayman: "Salgın bittiğinde Hatay'da turizm patlayacak"

İHA

Yayman: "Salgın bittiğinde Hatay'da turizm patlayacak"

TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Hatay’ı salgın sonrası döneme hazırladıklarını belirterek, “Salgın bittiğinde ülkemizde ve şehrimizde turizm patlayacaktır” dedi.
Yayman, 1522 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin, Covid19 salgınına rağmen turizmde 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerlediğini ifade eden Yayman, “Salgın bittiği veya kontrol altına alındığı anda turizm uçacaktır. Geçen 1.5 yılda insanlar evde durmaktan çok sıkıldı ve özgürce tatile gidip mutluluğun keyfini çıkartmak istiyorlar. Sektörün büyük zorluklar yaşadığını biliyoruz yaraları sarmak için her türlü tedbirler alınmaktadır” şeklinde konuştu.
Türkiye’nin 2023 hedefinin sadece sayısal verilerden ve turist hedefinden ibaret olmadığını ifade eden Yayman, “Bu hedeflerin başında marka şehirler, arkeoloji ve ören yerleri, gastronomi turizmin yaygınlaşması, konaklama ve tesisleşmede markalaşma, turizmi çeşitlendirme, alternatif turizmi geliştirme, pazar payını artırma ve pazarı çeşitlendirme, turizmi ülkeye yayma ve turisti ülkede daha çok tutma gibi stratejik hedefler bulunuyor. Bu vizyonun hedefi Türkiye’yi uluslararası arenada lider bir ülke konumuna yükseltme amacını taşımaktadır. Türkiye, dünyanın açık hava müzesi ve turizm ülkesidir. Turizm haftasında yapılacak etkinliklerle turizm bilincinin ve farkındalığının toplumda yaygınlaşacağına inanıyorum” diye konuştu.

“Hatay geleceğin turizm şehri olacak”
Önceki dönem kültür ve turizm bakan yardımcılığı görevinde bulunan Yayman, Hatay’ın turizm potansiyeli hakkında önemli vurgular yaptı.
Hatay’ın şuanda bir müzeler şehrine döndüğünü belirten Hüseyin Yayman, şunları kaydetti:
“Mevcutta sadece Antakya merkezde tam 5 müzemiz var. Arkeoloji müzemiz dünyanın en büyük mozaik müzesi. Yeni açılan şehir müzemiz ise Türkiye’nin en güzel şehir müzesidir. Müze otel başlı başına eşsiz bir destinasyon olurken müze otelin altındaki Necmi Afsuroğlu Müzesi dünyada farkındalık oluşturan bir müze oldu. Hatayımız eşsiz hikayesiyle insanların ruhunu olduğu kadar midesini, gözünü ve gönlünü de doyuran bir şehirdir. Metropollerden sıkılan günümüz insanı bir hikayenin, bir gizemin peşine düşerek Hatayımıza geleceklerdir. Denizkumgüneş turizminden sıkılan insanlar alternatif turizm arayışlarına yönelmişlerdir. İşte Hatay yeni dönemin kültür turizminin başkenti olacak bir potansiyele sahiptir. Her şeyden öte turizmin bacasız sanayi olduğuna yürekten inanan, donanımlı bir turizm sektörümüz ve bilinçli insanımız vardır. Son 3 yıldır sektörle düzenli olarak strateji toplantılarımıza devam ediyoruz. Salgın günlerinde dahi bu toplantılara ara vermedik. Hatay’ın turizmdeki güçlü ve zayıf yönlerini irdeleyip fırsatları ortak akılla tartışıyoruz. Temel amacımız şehrimizi salgın sonrası döneme hazırlamaktır. Salgın bittiğinde ülkemizde ve şehrimizde turizm patlayacaktır."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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