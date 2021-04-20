Atakaş Hatayspor - Fraport TAV Antalyaspor: 3-2



İzzet NAZLI / HATAY, (DHA)STAT: Antakya Atatürk

HAKEMLER: Bahattin Şimşek (xx), İsmail Şencan (xx), Samet Çiçek (xx)

ATAKAŞ HATAYSPOR: Munir (xxx) Katranis (xx), Pablo Santos (xx), Billong (xx), Popov (xx), Ruben Ribeiro (xx), Boupendza (xxx) (Dk. 90 Kamara), Aabid (xx) (Dk. 84 Sackey), Akintola (xx), Traore (xxx) (Dk. 59 Muhammed Mert x), Diouf (xxx)

FRAPORT TAV ANTALYASPOR: Ruud Boffin (xx) - Mert Yılmaz (xx), Bahadır Öztürk (xx), Ali Eren İyican (xx), Naldo (xx), Fredy, Serdar Gürler (xx), Doğukan Sinik (xx) (Dk. 54 Orgill), Amilton (xx), Hakan Özmert (x) (Dk. 28 Ufuk Akyol x), Lukas Podolski (xx)

GOLLER: Dk. 19, Dk.68 Boupendza, Dk. 55 (P) Diouf (Atakaş Hatayspor) - Dk. 46 Amilton, Dk. 87 (P) Fredy (Fraport TAV Antalyaspor)

SARI KARTLAR: Ribeiro, Diouf (Atakaş Hatayspor)Süper Lig'in 36´ncı haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaştı. Karşılaşma, ev sahibi Atakaş Hatayspor´un 3-2´lik galibiyeti ile sona erdi.

5´inci dakikada atak geliştiren konuk ekip Fraport TAV Antalyaspor´da Serdar Gürler, ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluştu. Serdar´ın şutunda kaleci Munir gole izin vermedi.

11´inci dakikada Atakaş Hatayspor´da Aabid, ceza sahası dışından kaleyi yokladı, top kaleci Boffin´den döndü. Dönen topu takip eden Traore yine kaleye vurdu, Boffin yine gole izin vermedi.

13´üncü dakikada konuk ekipte Serdar Gürler, Fredy´ye pasını çıkardı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Fredy topa dokundu ama kaleci Munir gole izin vermedi.

19´uncu dakikada ev sahibi ekipte Aabid´in savunmadan gönderdiği uzun pasla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Boupendza sert bir vuruşla ağları havalandırdı: 1-0.

45´inci dakikada konuk ekip Fraport TAV Antalyaspor Podolski ile sağ kanattan korner kullandı, savunma topu ceza sahasının dışına gönderdi. Uzaklaştırılan topu önünde bulan Doğukan Sinik, uzaktan kaleyi yokladı ama top yandan auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Atakaş Hatayspor´un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Fraport TAV Antalyaspor, ikinci yarıya hızlı başladı. 46'ncı dakikada sağ kanattan savunma arkasına hareketlenen Amilton, kalesinden çıkan Munir´i çalımladı. Ceza sahası dışından vuruş yapan Amilton, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve takımına beraberlik golünü getirdi: 1-1.

50´nci dakikada Antalyaspor ceza alanı içinde yaşanan pozisyon sonrası VAR'dan uyarı geldi. Hakem Bahattin Şimşek, kenara gelip pozisyonu izledi ve pozisyonda Doğukan´ın elle müdahalesi olduğunu tespit edip penaltıyı noktasını gösterdi.

55´inci dakikada penaltı vuruşu için topun başına geçen Diouf, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.

68´inci dakikada ev sahibi ekipte Akintola´nın pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Boupendza, meşin yuvarlağın dibine girdi ve vuruşunda farkı 2'ye çıkardı: 3-1.

84´üncü dakikada sol kanattan kullanılan kornerde Fredy ortayı yaptı. Maçın hakemi ön direkte Akintola´nın topa elle dokunduğuna hükmetti ve bir kez daha penaltı noktasını gösterdi.

87´nci dakikada penaltı vuruşu için topun başına geçen Fredy, ağları sarstı: 3-2.

Maçın kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Atakaş Hatayspor kendi sahasında Fraport TAV Antalyaspor´u 3-2 mağlup etti.DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2021-04-20 21:27:06



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