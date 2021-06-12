Hatay'da bir otomobilde 214 gram metamfetamin ele geçirildi

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Hatay’da şüphe üzerine durdurulan bir otomobilin direksiyonun altına gizlenmiş 214.17 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince durdurulan bir otomobilde bulunan 214.17 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet cam aparat ele geçirildi. Otomobilde bulunan H.S. ve M.A. isimli şahıslar polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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