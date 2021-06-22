Orman yangınlarıyla teknolojik mücadele Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç: "Orman yangınlarıyla hem havadan, hem karadan, teknolojinin son imkanlarını kullanarak mücadele ediyoruz”

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç, "Orman yangınlarıyla hem havadan, hem karadan, teknolojinin son imkanlarını kullanarak mücadele ediyoruz” dedi.

Koç, Hatay'ın Arsuz ilçesinde yangın sezonunun başlaması nedeniyle düzenlenen toplantıda, kış aylarından bu yana orman yangıları için hazırlandıklarını belirterek, "Bölge Müdürlüğümüz bünyesinde 533 işçi, 47 arazöz, 18 su tankeri, 74 ilk müdahale aracı, 8 dozer, 7 greyder ve 5 treylerin kara gücünü oluşturuyor. Bölge Müdürlüğümüz bünyesinde yangınları erken fark edebilmek ve anında müdahale gerçekleştirmek için 16 yangın gözetleme kulemiz de personellerimiz tarafından nöbet tutulmakta ve ayrıca bu yıl ilk kez Antakya Orman İşletme Müdürlüğümüz sınırları içerisinde 4 adet insansız yangın gözetleme kulesinin kurulumu yapılarak gözetleme faaliyetlerine başladık. Orman yangınlarına havadan da müdahale etmek için 2 adet yangın söndürme helikopteri 1 adet amfibi uçak bulunmaktadır. Ayrıca 2021 yılında Bölge Müdürlüğümüz bünyesinde 1 adet İHA ormanlarımızı gözetleme çalışmalarında bulunmakta ve anlık bilgi aktarımı yapmaktadır” diye konuştu.

Dünyada iklim değişikliği ve kuraklık sebebiyle 2020 yılında tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sıcak ve kurak bir yıl geçtiğini vurgulayan Koç, şunları kaydetti:

"Aynı iklim kuşağında İspanya’da 2020 yılında 3.100 adet yangın çıkmış, 63.443 hektar orman alanı zarar görmüştür. Yangın başına düşen alan 20,4 hektardır. ABD ‘de 48.613 adet yangın çıkmış 3.320.000 hektar orman alanı zarar görmüştür. Yangın başına düşen alan 68 hektardır. Güney Fransa’da 973 adet yangın çıkmış, 7.368 hektar ormanlık alan zarar görmüştür. Yangın başına düşen alan 7.6 hektardır. Türkiye’de 2020 yılında 3.412 adet orman yangını meydana gelmiş, toplam 20.935 hektar orman alanın zarar görmüştür. Yangın başına düşen alan 6.13 hektardır. Avusturalya da 2020 yılının başlarında toplam 11 milyon hektar orman alanı zarar görmüştür."

Hatay'da 2020 yılında toplam 101 adet orman yangını çıktığını 4.978 hektar ormanlık alanın zarar gördüğünü bunun 4.878 hektarının Samandağ, Belen ve İskenderun'da olduğunu belirten Koç, şöyle devam etti:

"Bu üç yangında 25’i hava aracı olmak üzere 1.127 araç, 2 bin 400 personel, 183 saat süreyle mücadele etmiştir. Hava araçları 28 bin ton, kara araçları yaklaşık 43 bin ton su atmıştır. Bu yangınlarda yangına ulaşabilmek için 200 kilometre yol yapılmıştır. Hatay ilimizde 2020 yılının eylül ve ekim aylarında meydana gelen 3 büyük yangın sonucunda Orman İşletme Müdürlüklerimiz tarafından yangında zarar gören ağaçların sahadan uzaklaştırmak işine başlamıştır. Üretim çalışmalarında Samandağ yangınındaki alanın yüzde 90ı bitirilmiştir. Belen yangın sahasında alanın yüzde 100’ü, İskenderun yangınındaki alanın yüzde 80'inin üretimleri bitirilmiştir. Bu sahalarda üretimi biten alanlarında aynı anda fidan dikim yapılabilmesi için toprak hazırlığı işine başlanmıştır. Yanan alanların yaklaşık dörtte biri tabii yollarla gençleştirilmiştir. Bu sahalara 2.500 kilogram tohum ekilmiştir. Yanan alanların geri kalan dörtte üçü ise fidan dikilerek gençleştirilecektir. Fidan dikilecek sahaların yüzde 65'inin toprak işlemesi yapılmıştır. Geri kalan kısımlarda toprak işlemeleri devam etmektedir. Toprak işlemesi yapılan sahalarda 2021 yılı Mart ayının sonuna kadar 1 milyon 250 bin adet fidan dikilmiştir. Geriye kalan sahalara yıl sonuna kadar, dikim mevsiminde 4 milyon 750 bin adet daha fidan dikilerek yanan sahalar yeşillendirilecektir."

2021 yılında Hatay'da bugüne kadar 28 adet örtü yangını çıktığını, bu yangınlarda 39 hektar ormanlık alanın zarar gördüğünü söyleyen Koç, "Orman Genel Müdürlüğümüz politikası gereğince yanan sahalarımız aynı yıl içerisinde ağaçlandırıyoruz. Maalesef orman yangınlarımızın en büyük sebebi insan kaynaklıdır, insanlarımızın daha dikkatli ve duyarlı olmalarını istiyoruz. Vatandaşlarımız herhangi bir yangın gördükleri anda 112 veya 177 hatlarını ücretsiz arayarak bizleri bilgilendirirler ise bizler yangına en yakın müdahale ekiplerimiz ile müdahale ederiz ve yangın büyümeden söndürebiliriz” dedi.

Koç, yangınlara müdahalede kullanılan araçları da basın mensuplarına tanıttı.

Hatay Vali Yardımcısı Yusuf İzci ise yaz aylarının gelmesiyle bölgede olası yangınlara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirterek, vatandaşlardan orman yangını konusunda en ufak bir belirti görmeleri halinde ihbarda bulunmalarını istedi.

İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, Arsuz Kaymakamı Musa Sarı, Belen Kaymakamı Hayrettin Baskın’ın da katıldığı toplantının ardından basın mensupları, helikopterle bölgedeki ormanlık alanlar ve yangın gözetleme kulelerini havadan görüntüledi.

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