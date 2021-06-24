Evine girdiği yaşlı kadına cinsel saldırıda bulunan şüpheli tutuklandı

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REYHANLI (Hatay), (DHA)HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde evine girdiği 78 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen şüpheli, tutuklandı.

Reyhanlı´da dün sabaha karşı bir erkek, yalnız yaşayan ve ismi açıklanmayan yaşlı kadının evine girdi. Şüpheli, burada kadına cinsel saldırıda bulundu. Kadının şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen saldırgan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Reyhanlı Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada şüphelinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Reyhanlı Ferhat DERVİŞOĞLU

2021-06-24 17:47:32



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