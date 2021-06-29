Hatay'da FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 5 gözaltı

Hatay’da terör örgütü FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 1 muvazzaf asker, 4’ü askeri öğrencilik ile ilişiği kesilen toplam 5 şahıs gözaltına alındı.

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasına yönelik Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, ankesörlü/sabit hatlardan ardışık/periyodik olarak arandığı tespit edilen örgüt üyelerinin deşifre edilmesi ve yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucu biri aktif görevde bulunan 4’ü askeri öğrencilik ile ilişiği kesilen toplam 5 şahıs gözaltına alındı. Aktif görevde bulunan 2 şahıs ise ifadeleri alınmak üzere TEM Şube Müdürlüğüne çağırılarak işlemlere başlanıldı.

Operasyonda yakalanan şüphelilerin adli işlemlerinin devam ettiği, işlemlerin bitmesinin ardından adli makamlara sevk edileceği belirtildi.

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