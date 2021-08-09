Aranan şüpheliler, 7 ayrı adrese yapılan baskınla yakalandı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli, adreslerine yapılan baskınlarla yakalandılar.
Alınan bilgiye göre, İskenderun ilçesinde; dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, hırsızlık, mala zarar verme işyeri dokunulmazlığının ihlali, yaralama, tehdit, Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçlarından adli makamlarca yakalama kararı bulunan 7 şahıs, 7 ayrı adrese düzenlenen baskın sonucu yakalandılar.
A.U., Y.Ö.Y., G.İ., K.E., E.A., İ.D. ve M.A. isimli şahıslar gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.