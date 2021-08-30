Afrin´e PKK/YPG´li teröristlerce füze saldırısı: 8 yaralı

Ferhat DERVİŞOĞLUİzzet NAZLI/REYHANLI (Hatay), (DHA)SURİYE´nin Afrin kent merkezine PKK/YPG´li teröristlerce düzenlenen füzeli saldırıda 5´i çocuk 8 kişi yaralandı.
Suriye´nin Afrin kent merkezine PKK/YPG´li teröristler tarafından bugün saat 17.50´de saldırı düzenlendi. Tel Rıfat bölgesinden teröristler tarafından 6 füze atışı yapıldı. Hatay Valiliği´nden yapılan açıklamada, saldırıda 5´i çocuk 8 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralıların çevre hastanelerde tedaviye alındığı ifade edilen açıklamada, "Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır" denildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Reyhanlı Ferhat DERVİŞOĞLU-İzzet NAZLI
2021-08-30 19:57:12
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