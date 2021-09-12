Yağmur sonrası kayalar Samandağ-Arsuz yoluna düştü Karayolu ekipler tarafından temizlendikten sonra yeniden ulaşıma açıldı

İstanbul için 'çok kuvvetli' yağış uyarısı!

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Hatay'da yağmur sonrası, SamandağArsuz ilçelerini birbirine bağlayan çevre yoluna kayalar düştü. Yol temizlendikten sonra tekrar trafiğe açıldı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle SamandağArsuz çevre yolunda kaya parçaları yola döküldü. Küçük ve büyük kaya parçalarının yola dökülmesi sonucu bir süre yol ulaşıma kapatıldı.

Ekipler tarafından temizlendikten sonra yol tekrar trafiğe açıldı.

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