Hatay’da "Gaziler Günü" kutlandı

Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Atatürk Anıtı’nda tören düzenlendi.

Program, Cumhuriyet Meydanında bulunan Atatürk Anıtına çelenklerin sunulmasıyla başladı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Hatay Şube Başkanı Mehmet Ramiz Bakır yaptığı konuşmasında, "Bu topraklar için can feda eyleyen şükranlarımı ileterek Allah2tan rahmet diliyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sözüyle “zorunlu olmadıkça savaş bir cinayettir, Yurtta sulh, cihanda sulh” sözünü hatırlatarak bu vesileyle ülkemizin etrafında süren anlamsız savaşlara atfen, bazı düşündürücü hakikatlere değinmek istiyorum. Barışın dilinden anlamayanlara anlayacakları dilde tarih yazmış ve kendisini ispat etmiş olan bu kahraman ve Yurtseven millet ilk günkü gibi, yani aynı Kuvayi Milliye ruhuyla gereğini yapmada oldukça ferasetlidir. Sakın ola ki; bu şehitler ve gaziler diyarı ülkemiz üzerinde karanlık emeller peşinde koşmayın. Binlerce yıldır vatansız yaşamamış bu milleti Bizans oyunlarıyla denemeye kalkışmayın. Bu milleti kendilerinde var olmayan insan hakları barış ve demokrasi kültürü ve hukukun üstünlüğü gibi kavramları tesis etmek vaadiyle gafil avlamaya kalkmayın. Sizin ortaya koyduğu şeyler kan ve gözyaşından başkası olmamıştır. Atatürk ilke ve inkılaplarına çağdaşlık adına çizdiği yola sıkı sıkıya bağlı olan bu millet ihanet hangi taraftan gelirse gelsin püskürtmesini bilmiştir” dedi.

Çelenk sunma programına, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Garnizon Komutanı Piyade Albay Tayfun Çağan, Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Adnan Özkaya, Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, kurum müdürleri, gaziler ve çok sayıda davetli karıldı.

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