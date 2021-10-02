Samandağ sahilinde deniz çekilince petrol atıkları iyice ortaya çıktı

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Suriye'nin Banyas kentindeki elektrik santralinden denize karışan 15 bin tonluk petrol, Hatay'ın Samandağ sahillerine vurdu.

Sahilde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, 3 Eylül'de başlayan temizlik çalışmalarına devam ederken, denizin hafif çekilmesi ile denizdeki petrol atıkları ilk günkü yoğunluğu ile tekrar ortaya çıktı.

Toplam 10 kişilik ekibin sahilden topladığı petrol atıkları, çöp poşetlerine konularak imha ediliyor.

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