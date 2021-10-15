Dörtyol’da ev hanımları balık ağı örecek

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Hatay’ın Dörtyol ilçesinde "Ağımı Örüyorum Hayata Tutunuyorum" projesi kapsamında ev hanımlarına yönelik kurs açıldı.

Dörtyol Sosyal Hizmet Merkezi, Halk Eğitim Merkezi Müdürlükleri ile Gönülden Gönüle Damlayanlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği işbirliğinde başlatılan proje kapsamında 20 ev hanımına balık ağı örmesi öğretilecek. 3 ay sürecek olan eğitimde kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlere meslek belgesi verileceği belirtildi.

Dernek başkanı Ahmet Özel, 65 bin lira hibe bütçeli proje ile 20 kadın kursiyerin, ay sürecek eğitimler süresince günlük 35 lira ücret alarak aile bütçesine katkı sağlayacaklarını aynı zamanda birer meslek sahibi olacaklarını söyledi.

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