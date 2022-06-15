Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt, Suriye’nin kuzeyinde yaşayan yaklaşık 6 milyon insana yardımlara devam edilmesi için yardım koridorunun açık tutulması gerektiğini belirtti.

Suriye yardım merkezinde inceleme yapmak üzere Hatay’a gelen Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt ve İrlanda Cumhuriyeti Dışişleri ve Savunma Bakanı Simon Coveney Hatay Valisi Rahmi Doğan’ı ziyaret etti.

Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt, yaptığı açıklamada, her yıl BM nezdinde Suriye’nin kuzeyine yapılacak yardımlar konusunda resmi sınır geçişlerinin yenilenmesi gerektiğini ifade etti. İrlanda ve Norveç olarak bu yılki çalışmalarını gerçekleştirdiklerini ifade eden Bakan Huitfeldt, “Burada bir mevzuat yenilenmesi ve bu sayede sınırdan geçiş ve desteklerin devam etmesini amaçlıyoruz. Bugün burada bulunma sebeplerimizden birisi de oradaki yaşayan yaklaşık 6 milyon insana insani yardımların devam edebilmesi için bu koridorun açık tutulması, hem İrlanda hem Norveç olarak Birleşmiş Milletler nezdinde gereken düzenlemelerin yapılmasını sağlamak” dedi.

İrlanda Cumhuriyeti Dışişleri ve Savunma Bakanı Simon Coveney ise yaptığı açıklamada, "Bugün burada BM aracılığıyla Suriye’nin kuzeyinde yer alan nüfusa yardımların ulaşabilmesi amacıyla koridorun açık tutulması konusunda görüşmeye geldik. Ayrıca yer alan idarelere bu anlamda yardımlarından dolayı teşekkür etmek istedim" diye konuştu.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, bugün Hatay’a gelen 2 bakanla göç ve göçmen konusunu görüşeceklerini ifade ederek faydalı bir toplantı olacağını kaydetti.

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