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        Haberler Gündem Güncel Hatay ve Antalya'da orman yangını | Son dakika haberleri

        Hatay ve Antalya'da orman yangını

        Hatay'ın Antakya ilçesi ile Antalya'nın Serik ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 15:30 Güncelleme: 01.08.2024 - 15:32
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        Hatay ve Antalya'da orman yangını
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        Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesi devam ediyor. Bugün de Hatay ve Antalya'dan yangın haberleri geldi.

        HATAY

        Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Tahtaköprü Mahallesi Tozlu Yaylası'ndaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle, helikopter ve çok sayıda arazöz sevk edildi.

        Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

        ANTALYA

        Antalya'nın Serik'e bağlı Hacıosmanlar Mahallesindeki ormanlık alanda, saat 14.30 sıralarında yangın başladı.

        İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 helikopter, 3 uçak, 34 arazöz, 4 dozer, 3 ekskavatör ve çok sayıda yangın işçisi sevk edildi.

        Havadan ve karadan müdahale edilen yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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        #Hatay
        #orman yangını
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