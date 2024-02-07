Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel: Penaltımızın iptal edilmesi yanlıştı

Hatayspor'un teknik direktör Volkan Demirel, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda RAMS Başakşehir'e penaltı atışları sonucunda elendikleri maçın ardından uzatmaların son dakikasında yaşanan pozisyonun penaltı olduğunu söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Demirel, iki takım oyuncularını da tebrik etti. Karşılaşmada oynamaları gerektiği gibi oynadıklarını ifade eden Demirel, uzatmaların son dakikasında yaşanan penaltı pozisyonuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Uzatmaların son dakikasında bence penaltı olan bir pozisyon vardı. Hem rakip takım oyuncusunun vücut dilinden hem de hakemin canlı oyundan gördüğü kadarıyla penaltıydı. Çünkü top yumuşadı. Televizyonda farklı göründü. Hakemin gördüğü karar bence doğruydu ama VAR'daki karar doğru değildi. Kaleci Deniz Dilmen'i de tebrik etmek istiyorum. Genç yaşına karşın 3 penaltı kurtardı. Milli takım adına önemliydi. Takımına turu getirdi. Umarım Türk futbolu iyi bir oyuncu kazanmıştır."

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Transfer konusuna da değinen Volkan Demirel, görüşme yaptıkları futbolcular olduğunu belirterek, "İstediğimiz oyuncuları almak istiyoruz. Bütçe anlamında kendimizi yormak istemiyoruz. Düşündüğümüz kafamıza uygun oyuncuları getirirsek olur. Transfer yapmak için transfer yapmak istemiyoruz." açıklamasında bulundu.

Son olarak 1 yıl önce yaşanan depremlerle ilgili konuşan Demirel, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"1 yıllık süreç güzel bir süreç değildi ama hayat devam ediyor. Hayata tutunmak zorundayız. Yaşananları her zaman hatırlayarak, anarak devam edeceğiz. İnşallah böyle acılar yaşamayız. Hep beraber bu zorlukların üstesinden geleceğimizi düşünüyorum."