5 | 18

Hatice, Demet Akalın'ın haberi paylaşılan bir sayfada "Ya şimdi küçümsemek istemiyorum ama kimsin sen ya. Ayarın olsun biraz. Bir ortanız olsun. Ya g.... gündem ol ya da iyiliklerinle. İkisi samimi gelmiyor" yorumu üzerine küplere bindi.