Hatice'den İrem Derici'ye ağır gönderme: Selülitli ve sarkmış...

Şarkıcı Hatice, İrem Derici'nin bir klibe gönderme yaparak "Bikini giyip duvar delmek bizi bozar" paylaşımına "Selülitli ve sarkmış kalçayla o zor zaten." diyerek sosyal medyada gündem oldu