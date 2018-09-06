Hatice: Erkeğine hizmet eden bir kadınım

06.09.2018 - 12:37 | Güncelleme:

Sosyal medya hesabından yayınladığı pozlarıyla ve Demet Akalın ile olan polemiğiyle gündeme gelen şarkıcı Hatice, 2.sayfa programına konuk oldu

  • 1 Hatice: Erkeğine hizmet eden bir kadınım - Magazin haberleri
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    İşte Hatice'nin açıklamalarından bazı bölümler:

  • 2 Hatice: Erkeğine hizmet eden bir kadınım - Magazin haberleri
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    - Fiziğim görüntüm muhteşem. Sosyal medyada benim paylaştığıma benzer bir fotoğraf gördüm ve bende paylaştım artık elalem nedir diye düşünmüyorum.

  • 3 Hatice: Erkeğine hizmet eden bir kadınım - Magazin haberleri
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    - Küçükken babam kapıyı kilitlerdi düğünlere kaçardım o kadar seviyorum oynamayı şarkı söylemeyi.

  • 4 Hatice: Erkeğine hizmet eden bir kadınım - Magazin haberleri
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    - Eski fotoğraflarımda dudaklarımın kalınlığını pudrayla kapatıyorlardı.

  • 5 Hatice: Erkeğine hizmet eden bir kadınım - Magazin haberleri
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    - Burnumda ve göğüsümde estetik var. Dudaklarımda da olduğunu söylüyorlar ama yok. Kollarımda da kas var. 

  • 6 Hatice: Erkeğine hizmet eden bir kadınım - Magazin haberleri
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    - Eski günlerime geri dönmek isterdim belki eşimi döndürebilirdim, bazı şeylere engel olabilirdim.

  • 7 Hatice: Erkeğine hizmet eden bir kadınım - Magazin haberleri
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    - Beyin travmvası geçirmeme sebep olan bir ilişkim daha oldu . 3 gün yoğun bakımda kaldım. Artık sevmek istemiyorum sevilmek istiyorum diyorum.

  • 8 Hatice: Erkeğine hizmet eden bir kadınım - Magazin haberleri
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    - Çok mükemmelliyetçiyim. Kendimde de beğenmediğim şeyler var. Yüzümde beğenmediğim yer yok, Bir tek burnum vardı onu da yaptırdım zaten. 

  • 9 Hatice: Erkeğine hizmet eden bir kadınım - Magazin haberleri
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    - Evime 15 günde bir yardımcım geliyor. Ben her gün toz alırım, temizlik yaparım. Elimde bulaşık da yıkarım. Benim için temizlik yapmak, spor yapmak gibi.

  • 10 Hatice: Erkeğine hizmet eden bir kadınım - Magazin haberleri
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    - Yemek yapıyor musun? diye soruyorlar. Elimde mantı bile açıyorum. 

  • 11 Hatice: Erkeğine hizmet eden bir kadınım - Magazin haberleri
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    - Zekama güveniyorum. Bir insanı analiz etmem için gözlerine bakmam yeterli. Bir erkekte vicdana bakıyorum. 

  • 12 Hatice: Erkeğine hizmet eden bir kadınım - Magazin haberleri
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    - Beni gelip evimde görsünler, 1 haftada bir insanı kendime aşık ederim. Evde o kadar anaç, erkeğine hizmet eden bir kadınım ki...

  • 13 Hatice: Erkeğine hizmet eden bir kadınım - Magazin haberleri
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    - Sosyal medyada herkes gördüğü resme bakıyorlar ama benim iç dünyam o kadar farklı ki... Aslında çok farklı bir yaşantım var. Sol göğsümde babamın adı yazıyor. Kolumda da Mustafa Kemal'in imzası var. 

  • 14 Hatice: Erkeğine hizmet eden bir kadınım - Magazin haberleri
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    - Ben o fotoğrafı çekip bir yere servis etmedim. Kendi kişisel sayfamda paylaştım. Basın bunu görüp haber yaptıysa bu da benim problemim değil. 

  • 15 Hatice: Erkeğine hizmet eden bir kadınım - Magazin haberleri
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    - Türkücü Hatice algısını bit türlü yıkamadım. Beni verdiğim pozlarla değerlendirmesinler. Allah'a şükür sesim var.

  • 16 Hatice: Erkeğine hizmet eden bir kadınım - Magazin haberleri
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  • 17 Hatice: Erkeğine hizmet eden bir kadınım - Magazin haberleri
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  • 18 Hatice: Erkeğine hizmet eden bir kadınım - Magazin haberleri
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  • 19 Hatice: Erkeğine hizmet eden bir kadınım - Magazin haberleri
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  • 20 Hatice: Erkeğine hizmet eden bir kadınım - Magazin haberleri
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Yorumlar 1
  • Misafir 34 dakika önce
    çok güzelsin maşaallah
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