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Haberler Gündem Hatice ninenin hediyesi bere ve boyunluklar Mehmetçiğe ulaştı
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Hatice ninenin hediyesi bere ve boyunluklar Erzurum'da Mehmetçiğe ulaştı

Ankara'da yaşayan Hatice Günar'ın hediye ettiği bere ve boyunluklar, Erzurum Kargapazarı'ndaki Hava Radar Kıta Komutanlığı'ndaki Mehmetçiğe ulaştı. Bölgede zor hava koşullarında görev yapan askerler de video çekerek, Hatice nineye teşekkürlerini iletti

Hatice ninenin hediyesi bere ve boyunluklar Mehmetçiğe ulaştı
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AA

Ankara'da yaşayan Hatice ninenin hediye ettiği bere ve boyunluklar, Erzurum'da Mehmetçiğe ulaştı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Hatice Günar, zorlu kış şartlarında görev yapan Mehmetçiğe 150 bere ve boyunluk hediye etmek istediğini belirterek, Bakanlık yetkililerine ulaştı.

EVİNDEN ALINIP, MEHMETÇİĞE GÖNDERİLDİ

Evinde ziyaret edilen Günar'dan teslim alınan bere ve boyunluklar, Erzurum Kargapazarı'ndaki Hava Radar Kıta Komutanlığında görev yapan Mehmetçiğe gönderildi.

MEHMETÇİK VİDEO İLE TEŞEKKÜR ETTİ

Bölgede zor hava koşullarında görev yapan askerler de video çekerek, "Hatice Teyzem, gönderdiğin hediyeler elimize ulaştı. Çok teşekkür ediyoruz. Allah hayırlı uzun ömürler versin. Ellerinden öperiz." ifadeleriyle Günar'a teşekkürlerini iletti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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