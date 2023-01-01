Hatice ninenin hediyesi bere ve boyunluklar Mehmetçiğe ulaştı

Ankara'da yaşayan Hatice ninenin hediye ettiği bere ve boyunluklar, Erzurum'da Mehmetçiğe ulaştı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Hatice Günar, zorlu kış şartlarında görev yapan Mehmetçiğe 150 bere ve boyunluk hediye etmek istediğini belirterek, Bakanlık yetkililerine ulaştı.
EVİNDEN ALINIP, MEHMETÇİĞE GÖNDERİLDİ
Evinde ziyaret edilen Günar'dan teslim alınan bere ve boyunluklar, Erzurum Kargapazarı'ndaki Hava Radar Kıta Komutanlığında görev yapan Mehmetçiğe gönderildi.
MEHMETÇİK VİDEO İLE TEŞEKKÜR ETTİ
Bölgede zor hava koşullarında görev yapan askerler de video çekerek, "Hatice Teyzem, gönderdiğin hediyeler elimize ulaştı. Çok teşekkür ediyoruz. Allah hayırlı uzun ömürler versin. Ellerinden öperiz." ifadeleriyle Günar'a teşekkürlerini iletti.
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