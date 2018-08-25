Haugesund - Stabaek sahaya çıkıyor

Norveç Eliteserien heyecanı devam ediyor. Haugesund, 26 Ağustos 2018 Pazar günü Stabaek takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 19:00. Maç öncesi Haugesund 35 puanla 3. sırada, Stabaek 18 puanla 13. sırada bulunuyor. Haugesund, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 yenilgilik form durumunda. Stabaek son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 599 kodlu maçı oynayanlar; Haugesund galibiyet oranı 1.70, beraberlik oranı 3.20, Stabaek galibiyet oranı 3.30. Alt 1.85, üst 1.50 veriyor. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Haugesund son haftadaki Kristiansund BK müsabasında 2-3 yenildi.

Stabaek, Viking karşılaşmaında 2-0 yenildi.

Haugesund, evinde 5 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 14 gol atıp 10 gol yedi.

Stabaek, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet elde etti. Stabaek, deplasmanda 8 kez ağları sarsarken, 22 kez topu kendi kalesinde gördü.

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