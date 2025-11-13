13 Kasım bugün hava nasıl? İşte il il hava durumu tahminleri
"13 Kasım bugün hava nasıl?" sorusu gündeme geldi. İl il hava durumu tahminleri araştırılıyor. Niğde, Kayseri, Sivas ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli yağış beklendiğinden uyarı yapıldı. Peki, 13 Kasım Perşembe bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da yağış var mı, sıcaklıklar düşecek mi? İşte Meteoroloji'den yapılan güncel hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminleri kapsamında hava durumu sorgulanıyor. İstanbul ve çevre illerde sıcaklıklar düşerken MGM yeni uyarılarda bulundu. Peki, 13 Kasım Perşembe bugün hava nasıl olacak? İşte İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu raporu...
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Antalya, Bingöl ve Diyarbakır çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Niğde, Kayseri, Sivas, Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA 3°C, 14°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 12°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, (Perşembe) hafif sağanak yağışlı
İZMİR 12°C, 21°C
Parçalı bulutlu