HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege'nin güney ve doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu Bölgeleri ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Batman ve Siirt çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'nun güney kesimlerinde yağmur ve sağanak; diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı, Doğu Akdeniz kıyıları ve Toroslar kesiminde yer yer kuvvetli ve yoğun olması bekleniyor.

Trakya ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.