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        Meteoroloji saat verdi... 10 il için "sarı" ve "turuncu" alarm! Yağmur, fırtına ve toz taşınımı!

        Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bugün Marmara, Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in genelinde yağış bekleniyor. Sıcaklıklar, 3-5 derece artıyor. Meteoroloji, 10 kent için "sarı" ve "turuncu" alarm uyarısında bulundu. İşte illerimizde hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2025 - 06:59 Güncelleme: 16.05.2025 - 06:59
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        Meteoroloji saat verdi... Yağmur, fırtına ve toz taşınımı!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege (Muğla ve Denizli hariç), Batı Karadeniz (Sinop hariç), İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Doğu ve Güney Doğu Anadolu'nun doğusu ile Antalya’nın kuzeyi, Hatay'ın batısı, Kırşehir, Aksaray ve Nevşehir çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        3 KENTE "TURUNCU" 7 İLE "SARI" ALARM

        Meteoroloji hava tahmin haritasında İzmir, Aydın ve Muğla için "turuncu", Afyonkarahisar, Balıkesir, Çanakkale, Denizli, Kütahya, Manisa ve Uşak içinse "sarı" alarm uyarısında bulunuldu.

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        MARMARA VE KIYI EGE'DE KUVVETLİ FIRTINA BEKLENİYOR

        Rüzgarın; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, (50-70 km/sa) Kıyı Ege ile Marmara’nın batısında kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Marmara’nın güneyi, İç Anadolu’nun batısı ve Ege'de toz taşınımı bekleniyor.

        SICAKLIK 3-5 DERECE ARTIYOR

        Mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıklarının, ülke genelinden 3 ilâ 5 derece artacağı tahmin ediliyor.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ise şöyle olacak:

        ANKARA: 23, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

        İSTANBUL: 26, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif aralıklı sağanak yağışlı

        İZMİR: 30, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

        KOCAELİ: 26, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        BURSA: 28, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        BALIKESİR: 28, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

        EDİRNE: 22, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KIRKLARELİ: 22, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        A.KARAHİSAR: 26, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

        DENİZLİ: 32, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

        MANİSA: 31, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

        ADANA: 29, Parçalı ve az bulutlu

        ANTALYA: 23, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde kuzey kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        HATAY: 31, Parçalı ve çok bulutlu

        ISPARTA: 21, Parçalı bulutlu

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        ÇANKIRI: 25, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

        ESKİŞEHİR: 25, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

        KONYA: 28, Parçalı bulutlu

        BOLU: 22, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

        KASTAMONU: 21, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

        ZONGULDAK: 20, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif aralıklı sağanak yağışlı

        AMASYA: 29, Parçalı ve çok bulutlu

        SAMSUN: 21, Parçalı ve çok bulutlu

        TRABZON: 19, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        ARTVİN: 24, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        ERZURUM: 17, Parçalı ve az bulutlu

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        KARS: 17, Parçalı ve az bulutlu

        MALATYA: 25, Parçalı ve az bulutlu

        VAN: 16, Parçalı ve az bulutlu

        DİYARBAKIR: 27, Parçalı ve çok bulutlu

        GAZİANTEP: 28, Parçalı ve az bulutlu

        MARDİN: 23, Parçalı ve çok bulutlu

        SİİRT: 25, Parçalı ve çok bulutlu

        ŞANLIURFA: 30, Parçalı ve çok bulutlu

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