Meteoroloji saat verdi... 10 il için "sarı" ve "turuncu" alarm! Yağmur, fırtına ve toz taşınımı!
Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bugün Marmara, Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in genelinde yağış bekleniyor. Sıcaklıklar, 3-5 derece artıyor. Meteoroloji, 10 kent için "sarı" ve "turuncu" alarm uyarısında bulundu. İşte illerimizde hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege (Muğla ve Denizli hariç), Batı Karadeniz (Sinop hariç), İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Doğu ve Güney Doğu Anadolu'nun doğusu ile Antalya’nın kuzeyi, Hatay'ın batısı, Kırşehir, Aksaray ve Nevşehir çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
3 KENTE "TURUNCU" 7 İLE "SARI" ALARM
Meteoroloji hava tahmin haritasında İzmir, Aydın ve Muğla için "turuncu", Afyonkarahisar, Balıkesir, Çanakkale, Denizli, Kütahya, Manisa ve Uşak içinse "sarı" alarm uyarısında bulunuldu.
MARMARA VE KIYI EGE'DE KUVVETLİ FIRTINA BEKLENİYOR
Rüzgarın; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, (50-70 km/sa) Kıyı Ege ile Marmara’nın batısında kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Marmara’nın güneyi, İç Anadolu’nun batısı ve Ege'de toz taşınımı bekleniyor.
SICAKLIK 3-5 DERECE ARTIYOR
Mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıklarının, ülke genelinden 3 ilâ 5 derece artacağı tahmin ediliyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ise şöyle olacak:
ANKARA: 23, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL: 26, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR: 30, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ: 26, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURSA: 28, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BALIKESİR: 28, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
EDİRNE: 22, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ: 22, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
A.KARAHİSAR: 26, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
DENİZLİ: 32, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
MANİSA: 31, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
ADANA: 29, Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA: 23, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde kuzey kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY: 31, Parçalı ve çok bulutlu
ISPARTA: 21, Parçalı bulutlu
ÇANKIRI: 25, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR: 25, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
KONYA: 28, Parçalı bulutlu
BOLU: 22, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
KASTAMONU: 21, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK: 20, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif aralıklı sağanak yağışlı
AMASYA: 29, Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN: 21, Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON: 19, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN: 24, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM: 17, Parçalı ve az bulutlu
KARS: 17, Parçalı ve az bulutlu
MALATYA: 25, Parçalı ve az bulutlu
VAN: 16, Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR: 27, Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP: 28, Parçalı ve az bulutlu
MARDİN: 23, Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT: 25, Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA: 30, Parçalı ve çok bulutlu